В Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан

Первый в Европе подводный ресторан – открыли в Норвегии. Ужин на морской глубине уже забронировали более 7 тыс. человек. Назвали заведение Андер, что с норвежского означает – чудо.

Гости спускаются по лестнице через широкую трубу из бетона. Одновременно в ресторане могут находиться более полусотни посетителей. Ужин с 18-ти блюд и с напитками стоит 430 долларов.

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Внутри огромное панорамное окно, из которого можно наблюдать за различными рыбами и другими морскими обитателями. Архитекторы заверили, что конструкция выдержит любые погодные капризы. Стены из бетона толщиной почти метр защитят даже от сильного шторма.

К слову, рестораны, пабы и кафе Киева, которые не закрывают двери после полуночи.

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