В Песках слышно вражеские танки, артиллерию и как копают окопы
Пески — до войны престижный пригород Донецка, жило здесь до трех тысяч человек. Сейчас осталось 11 человек на весь поселок.
Среди руин виднеются башни-близнецы аэропорта имени Прокофьева. Это уже Донецк, оккупирован, временно.
Вот я вам показываю приход мины 120-й. Первая здесь легла и пошло дальше нас обкидывать. На перемирие они не идут, наоборот идет обострение, — военнослужащий ВСУ.
Перед минометной атакой, как это обычно бывает, над позицией покружил беспилотник оккупантов.
Перепаханный боеприпасами грунт — это и есть наглядный пример того обострения, которое наблюдают армейцы с конца марта по всей линии обороны. Враг наращивает тяжелое вооружение, которое по Минским договоренностям еще в 15 году должны были вообще убрать с передовой.
Когда темнеет, с той стороны доносится грохот тяжелой техники — наемники, явно, не к перемирию готовятся.
Гусянку слышать, колесную технику, танки, артиллерия, САУшки. Укрепляются, копают свои окопы, поближе к нам.
Под вечер стало известно — боец из соседнего подразделения потерпел пулевого ранения. Угрозы жизни нет.