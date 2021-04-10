В Песках слышно вражеские танки, артиллерию и как копают окопы

Пески — до войны престижный пригород Донецка, жило здесь до трех тысяч человек. Сейчас осталось 11 человек на весь поселок.

Среди руин виднеются башни-близнецы аэропорта имени Прокофьева. Это уже Донецк, оккупирован, временно.

Вот я вам показываю приход мины 120-й. Первая здесь легла и пошло дальше нас обкидывать. На перемирие они не идут, наоборот идет обострение, — военнослужащий ВСУ.

Перед минометной атакой, как это обычно бывает, над позицией покружил беспилотник оккупантов.

Перепаханный боеприпасами грунт — это и есть наглядный пример того обострения, которое наблюдают армейцы с конца марта по всей линии обороны. Враг наращивает тяжелое вооружение, которое по Минским договоренностям еще в 15 году должны были вообще убрать с передовой.

Когда темнеет, с той стороны доносится грохот тяжелой техники — наемники, явно, не к перемирию готовятся.

Гусянку слышать, колесную технику, танки, артиллерия, САУшки. Укрепляются, копают свои окопы, поближе к нам.

Под вечер стало известно — боец ​​из соседнего подразделения потерпел пулевого ранения. Угрозы жизни нет.

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