В Южной Корее косметический бум: почему мужчины делают себе макияж

Настоящий косметический бум сейчас в Южной Корее.

Причем больше всего – среди молодых мужчин. И теперь у них мейкап – с подведенными глазами и накрашенными губами – вовсе не значит особой сексуальной ориентации. Речь идет о желании выглядеть красивее.

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Продавцы косметики онлайн отметили, что продажи клиентам-мужчинами подскочили на 130%.

Эксперты говорят, традиция начала зарождаться еще в конце 90-х – из-за кризиса и недостатка рабочих мест. Работодатели предпочитали не только квалификацию претендентов, но и внешний вид.

К слову, Факты ICTV рассказывали о макияже на Новый год 2018.

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