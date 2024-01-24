В Польше фермеры начинают общенациональный протест | Новости Факты ICTV за 24.01.2024

— Сбитие российского ИЛ-76: в ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен.

— Украина до сих пор приходит в себя от вражеской ракетной атаки 23.01.2024.

— Атака на Харьков 23.01.2024: известно уже о 10 погибших.

— Сводка Генштаба 24.01.2024.

— Сегодня по всей Польше начинаются протесты фермеров.

— Встреча премьер-министра Украины и Словакии: итоги.

— Таврическому национальному университету грозит выселение.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 17.00 (24.01.2024).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.