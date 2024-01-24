Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
В Польше фермеры начинают общенациональный протест | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— Сбитие российского ИЛ-76: в ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен.
— Украина до сих пор приходит в себя от вражеской ракетной атаки 23.01.2024.
— Атака на Харьков 23.01.2024: известно уже о 10 погибших.
— Сводка Генштаба 24.01.2024.
— Сегодня по всей Польше начинаются протесты фермеров.
— Встреча премьер-министра Украины и Словакии: итоги.
— Таврическому национальному университету грозит выселение.
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