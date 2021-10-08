В Польше загорелся автобус с 29 украинскими туристами
В польском городе Томашув-Любельский во время движения по улице Замойской ночью 6 октября загорелся автобус, следовавший из Слупска в Тернополь. В салоне было 29 пассажиров и два водителя — все граждане Украины.
Возгорание возникло неожиданно. Автобус быстро остановили и вывели всех на воздух. Никто из украинских туристов не пострадал.
Пламя очень быстро охватило транспортное средство, но пожарным удалось его потушить.
По предварительным данным, причина возгорания — блокировка и перегрев тормозной системы.
2021-10-08
Теги: Автобус, Пожар, Польша, Украина-Польша