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Валентина Летяк |

В Польше загорелся автобус с 29 украинскими туристами

В польском городе Томашув-Любельский во время движения по улице Замойской ночью 6 октября загорелся автобус, следовавший из Слупска в Тернополь. В салоне было 29 пассажиров и два водителя — все граждане Украины.

Возгорание возникло неожиданно. Автобус быстро остановили и вывели всех на воздух. Никто из украинских туристов не пострадал.

Пламя очень быстро охватило транспортное средство, но пожарным удалось его потушить.

По предварительным данным, причина возгорания — блокировка и перегрев тормозной системы.

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