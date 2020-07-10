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В полной изоляции. Военные обустраивают мосты для отрезанных сел на Прикарпатье

В Верховинском районе на Прикарпатье, где большая вода снесла переправы и отрезала села от цивилизации, инженерные подразделения оперативного командования Запад обустраивают специальные переправы и устанавливают военные мосты.

От большой воды селяне приходят в себя до сих пор. Часть горных сел еще заблокирована, ведь стихия разрушила дороги и мосты быстрее, чем их можно восстановить. Люди живут в напряжении — потому добраться до них экстренным службам будет трудно, или вообще невозможно.

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Выбраться из села не могут и жители Волово — вода разрушила единственную переправу, которая соединяла их с Верховиной. Более 200 человек в полной изоляции. Все просьбы восстановить мост пока были напрасными.

На помощь людям прибыли военные. Над рекой Волова устанавливают около 30 метров переправы. Такие мосты военные обычно используют для перемещения боевой техники, но теперь помогают пострадавшим от наводнения районам восстановить транспортное сообщение.

Всего на Прикарпатье непогода разрушила около 200 мостов и переправ через горные реки. Военные, спасатели и лесники не прекращают восстанавливать инфраструктуру и расчищать русла, укреплять берега. Но до полной ликвидации последствий стихии еще долго.

Непогода в Черкасской области

Черкасскую область не оставляет разрушительная непогода. В четыре утра села Черкасского района накрыл град со шквалистым ветром.

В селе Худяки ураган на своем пути поломал десятки деревьев, проезд несколько часов был заблокирован.

В некоторых домах выбило окна, повредило заборы и крыши, град размером с перепелиное яйцо изувечил пластиковые фронтоны и побил овощи.

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