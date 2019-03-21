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В частных бассейнах и домах! Нашествие ядовитых лягушек во Флориде

Нашествие лягушек в американском штате Флорида. Тысячи маленьких жаб заполонили городок Палм-Бич-Гарденс на побережье Атлантического океана. Их популяция резко возрастает.

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Милые на виду лягушки, могут быть опасны, ведь этот вид – ядовитый. Сейчас они на тротуарах, в частных бассейнах и домах. На борьбу с лягушками вывели бригады экологов. Специалисты говорят, нашествие вскоре мигрирует в нелюдные территории.

К слову, очереди и драки: в Китае ажиотаж из-за чашек в форме кошачьей лапы.

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