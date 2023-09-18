Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
— Ракетная атака на Украину ночью 18.09.2023 – детали;
— Запад боится распада России: насколько реальны страхи наших союзников;
— Шокирующие показания британского добровольца, попавшего в плен РФ;
— Уже и министрам не хватает: в РФ острый дефицит горючего;
— Со сверхсложными ранениями: как врачи Днепра спасают ВСУ из самых горячих точек;
— ДНК-лаборатория: как идентифицируют тела погибших;
— Реабилитационный центр для раненых военных Recovery открылся на базе медобъединения;
— Блэкаут 2024: чего нам ждать на самом деле.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 20:00 (18.09.2023).
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