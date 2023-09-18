В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023

— Ракетная атака на Украину ночью 18.09.2023 – детали;

— Запад боится распада России: насколько реальны страхи наших союзников;

— Шокирующие показания британского добровольца, попавшего в плен РФ;

— Уже и министрам не хватает: в РФ острый дефицит горючего;

— Со сверхсложными ранениями: как врачи Днепра спасают ВСУ из самых горячих точек;

— ДНК-лаборатория: как идентифицируют тела погибших;

— Реабилитационный центр для раненых военных Recovery открылся на базе медобъединения;

— Блэкаут 2024: чего нам ждать на самом деле.

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