У РФ заканчиваются некогда космические запасы боеприпасов: поможет ли Китай

Россия испытывает острый дефицит боеприпасов, страна-агрессор сейчас примерно в такой ситуации, в которой была Украина в конце марта — середине апреля 2022 года, когда почти закончились снаряды советского образца, и их пришлось собирать по всему миру.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

— Несмотря на те космические запасы боеприпасов 152-го калибра, которые были у РФ еще с советских времен, они исчерпываются. И она бегает по всему миру, чтобы перекупить. Но позитив в том, что те страны, которые за нас, уже нам их передали. А те, которые сохраняют нейтралитет, то есть страны Азии и Африки, — не дали нам, но не дают и РФ, — объяснил нардеп.

Он также уверен в том, что Пекин также не предоставит Москве боеприпасы, потому что для него это красная линия.

— Для експортно ориентированного Китая — это просто смерть, и очень быстрая, потому что он на самом деле больше завязан на внешний мир, чем РФ, — подытожил политик.

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