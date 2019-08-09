В России хотят создать специальные места для митингов

В России хотят ограничить право проводить митинги.

В специальной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела хотят создать специальные места для проведения акций протеста.

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До этого, две субботы подряд в Москве проходили массовые митинги за честные выборы в Городскую думу. Омоновцы жестко разогнали и избили людей, почти 2 тысячи задержали.

К слову, как прошли митинги в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму – в материале Фактов ICTV.

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