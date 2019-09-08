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В России проходят местные выборы

В России день голосования. Граждане выбирают депутатов и руководителей местных органов власти.

Выборы проходят в 85 регионах, в частности в оккупированном Россией Крыму, а именно в Севастополе. Российские власти отказывали представителям оппозиционных сил в регистрации по надуманным причинам. И это возмутило россиян.

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Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам происходили в Москве каждую субботу с середины июля. Власти жестко разгоняли людей, которые просто вместе прогуливались по бульварам.

К слову, Факты ICTV сообщали подробнее об акциях протеста в России.

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