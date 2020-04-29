В России за день 5 тыс. человек заболели коронавирусом — карантин продлен

Россия — на втором месте в мире по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. За день болезнь подхватили более 5 тыс. человек. В общем зараженных почти 100 тыс. Новые случаи заражения выявлены в 82 регионах России, больше всего их в Москве — более 2 тыс.

Карантин в стране не объявляли, но россияне сидят по домам — официально это называют нерабочими неделями. Накануне Путин продолжил такие каникулы до 11 мая. Руководители предприятий встревожены простоем и его последствиями для экономики. В Росатоме сотрудники массово болеют. Руководитель Росатома назвал ситуацию особенно тревожной в трех так называемых атомных городах, где расположены предприятия компании.

Напомним, коронавирус в Чернигов могли привезли из России. Об этом на брифинге рассказал начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Кухар.

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