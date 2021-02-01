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Факты / Видео / Мир / Росія

В России за отказ блокировать информацию о митингах будут штрафовать соцсети

В России начал действовать закон, который обязывает социальные сети искать и блокировать информацию о несанкционированных властями митингах. За отказ компаниям грозят огромные штрафы — от сотен тысяч до миллионов рублей.

Протестные акции координируются преимущественно с помощью соцсетей.

Накануне митинги в поддержку оппозиционера Навального прошли в 140 городах России. Задержали более 5 тыс. человек. На подавление акций власти бросили рекордное за последние 20 лет количество полицейских.

ЕС и Госдепартамент США осудили действия российских властей и требуют отпустить задержанных. Правоохранители действовали крайне жестко: применяли дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры. Еще до начала протестов во многих городах перекрыли центральные районы.

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31 января люди в России снова вышли на улицы городов, чтобы выразить свою поддержку оппозиционному политику Алексею Навальному, который сейчас находится в СИЗО Матросская тишина.

По данным СМИ, полиция на акциях протеста задержала около 4,5 тыс. человек.

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