В России сгорел детский лагерь – есть погибшие

В России в Хабаровском крае при пожаре в детском лагере погибло трое детей, еще один мальчик в очень тяжелом состоянии – обгорело 90% тела. Предыдущие версии трагедии – неисправный обогреватель или пожар возник, потому что дети повесили на нагревательный прибор мокрые вещи.

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Огонь вспыхнул в три часа ночи, когда подростки спали. Пламя быстро перекинулось на соседние палатки. Воспитатели смогли спасти большинство детей – подростки выскакивали часто босые и в пижамах.

Лагерь в прошлом году прошел сертификацию, но пожарные его не осматривали. Всего в палатках отдыхали почти двести детей.

Напомним, 18 июля в Японии подожгли студию аниме Kyoto Animation.

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