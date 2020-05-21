В Рожище на Волыни дотла сгорел дом: 11 семей остались без крыши над головой

Без крыши над головой в одно мгновение остались 11 семей из города Рожище на Волыни. Прежнее помещение общежития, где жили люди, загорелся среди белого дня. Напуганные люди выбегали из своих квартир даже не поняв, что случилось. Кого дома не было — остались даже без документов.

Местные спасатели потушить огонь не смогли. Тушить пожар сбежались люди со всех окрестных улиц. Наполняли ведрами с водой пожарную цистерну и выносили из квартир ценные вещи. Жители в отчаянии, поскольку сгорело все, что имели. Их временно приютили соседи и родственники. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, в Черниговской области в селе Моложава Городнянского района в частном жилом доме возник пожар. На месте пожара обнаружено четыре погибших лица без признаков насильственной смерти

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