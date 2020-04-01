В Рубежном из-за коронавируса закрыли сразу два отделения больницы

Еще неделю назад в Рубежанской больнице были привычные медицинские будни. Здесь принимали пациентов, готовились к коронавирусу, и даже успели получить один положительный результат. Однако теперь здесь как вместе с инфекционным отделением закрытое еще одно — терапевтическое.

Теперь терапевтическое отделение не принимает новых и не выписывает пациентов, которые выздоровели, а их уже почти 30. К тому же 24 работника медперсонала, контактировавших с больным, также на карантине. Уже 3 апреля они пройдут повторный экспресс-тест. Пока в области ожидают реактивы, Рубежанская больница принимает новых пациентов с подозрением на коронавирус. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, первый заразившийся коронавирусом человек в Луганской области общался с нардепом Сергеем Шаховым, у которого подтвержден диагноз Covid-19.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.