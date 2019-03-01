В садах и школах Николаева детей кормили маргарином. Кто понесет ответственность

Махинации с продуктами, которыми кормят детей в садиках и школах, в Николаеве разгорелся скандал. Правоохранители после массовых обысков обнаружили нарушения, поэтому на этой неделе чиновники начали выезжать в детские учреждения с проверками – они сами пробуют завтраки.

Как уже рассказывали Факты, одесская фирма поставляла в детсады маргарин вместо сливочного масла. Разницу – 7 млн ​​грн бюджетных денег трейдеры положили в карман. Теперь чиновники просматривают систему организации детского питания в городе.

Правоохранители говорят, виноват не только поставщик.

В заговоре и городской совет, и департамент образования и коммунальное предприятие по организации питания. Последние – оправдываются: закупают продукты через Прозоро. Контролировать же качество должны повара. Но люди, которые десятки лет варят еду малышам, клянутся, что не могут отличить маргарин от масла.

Смотрите: В школах и садах Николаева детей вместо масла кормили спредом

Проверять горсовет имеет право только документацию, чистоту складов и холодильников. Чтобы убедить, что продукция нормальная, поставщики на камеру устраивают перфоманс – едят сами и угощают проверяющих. Правда, не маслом.

Сейчас проверяют, почему победителем тендера дважды оказалась фирма, которая спокойно кормила малышей опасной для них пищей.

Открыли уголовное производство за злоупотребление служебным положением. Лишь после скандала продукты пообещали сначала проверять на складах коммунального предприятия, а оттуда отправлять в садики и школы.

К слову, на Львовщине, которая пока лидирует по количеству заболевших корью в Украине, начали массовую вакцинацию школьников. В течение трех недель в планах защитить 50 тысяч непривитых учеников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.