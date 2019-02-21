В школах и садах Николаева детей вместо масла кормили спредом

135 обысков за один день. Правоохранители ищут доказательства закупки некачественных продуктов для школ и детсадов Николаева.

Чиновников и предпринимателей подозревают в сговоре и присвоении 7 миллионов бюджетных денег на сделке с питанием детей.

Схема работала с 2017 года. Для школьных столовых закупали некачественные продукты по завышенным ценам.

В этом году на питание детей городская власть выделила 82 миллионов гривен. Одним из победителей конкурса по поставке снова оказалась фирма, которая закупала продукты, опасные для детей. Известно, что вместо сливочного масла детям давали спред.

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К слову, на Львовщине, которая пока лидирует по количеству заболевших корью в Украине, начали массовую вакцинацию школьников. В течение трех недель в планах защитить 50 тысяч непривитых учеников.

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