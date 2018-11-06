В школе на Харьковщине мальчишки избили девочку. Педагоги говорят – сама виновата
На Харьковщине в селе Бердянка во время перерыва толпа школьников напала на девочку. Сейчас ребенок в больнице. К счастью предварительный диагноз – травма позвоночника – не подтвердился, у ребенка ушиб бедра. Из-за постоянных жалоб на боль в ноге ее отправили в Харьков.
В школе говорят – шестиклассница Оксана сама виновата в случившемся, ведь постоянно цепляется к детям и решает вопросы кулаками – на этот раз на большой перемене играла с ребятами в футбол, дети не поделили кто будет стоять на воротах, и она первая напала на одноклассника.
Читайте: Буллинг в школе: что это такое и как с ним бороться
Ребята говорят, что девочку не били, только хотели заступиться за товарища – откуда у ребенка травма ноги, ведь она до сих пор, по словам врачей, не может ходить без костылей – в школе и сами пока не разобрались.
Был ли это буллинг со стороны детей, умышленно избиение или случайная травма – пока разбираются в полиции.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем опасен буллинг в школах.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!