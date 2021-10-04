В Швеции на этой неделе будут объявлять лауреатов Нобелевской премии

Нобелевская неделя начинается в Швеции. 4 октября комитет одной из самых престижных премий на планете объявит лауреата по медицине.

Во вторник — по физике, в среду — по химии, в четверг — по литературе. Имя победителя или победительницы премии мира объявят в пятницу 8 октября.

Денежная часть награды этого года эквивалентна $1,1 млн. Впрочем, общих торжеств не будет — из-за пандемии награды лауреатам уже второй год подряд будут вручать в их странах.

Церемония вручения Нобелевской премии состоится 10 декабря в Стокгольме. Мероприятие пройдет в формате телетрансляций. В течение недели организаторы хотят провести праздничный банкет, лекции, семинары от лауреатов, а также концерты.

Из-за пандемии награды лауреатам уже второй год подряд будут вручать в их странах.

К мероприятиям Нобелевской премии смогут присоединиться только местные жители, все остальные смогут наблюдать за трансляцией онлайн.

Нобелевская премия — одна из самых престижных международных премий, которая вручается за изобретения, выдающиеся достижения в науке или значительный вклад в культуру и развитие общества. Сумма награды постоянно меняется.

Премию присуждают ежегодно с 1901 года. Нобелевские премии традиционно вручают во время торжественной церемонии 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

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