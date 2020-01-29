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В деле некачественной брони для украинских БТРов обнародовали новые доказательства

Не утихает скандал вокруг украинской брони, из которой производят БТРы для армии. На пяти из 12 машин, которые в конце прошлого года были отправлены в войска, таки есть трещины в местах сварки.

29 января издание Defense Express, специализирующаяся на оборонной тематике, обнародовало документ, подписанный начальником 85-го военного представительства Минобороны Олегом Плющаковым, где он указывает на наличие повреждений в уже готовых БТРах и на которых стоит знак качества этого же военного представительства.

Напомним, информацино-консалтинговая компания Defense Express выложила фото борни новых украинськх БТР на которых имеются трещины, пустоты и непровары в швах.

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