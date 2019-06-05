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В США мужчина выиграл в лотерею $344 млн: цифры взял из печенья с предсказанием

$344 миллионов за веру в предсказания. Столько получил американец Чарльз Джексон. Деньги мужчина выиграл в популярной в стране лотерее Паверболл.

Цифры, которыми он заполнил билет – взял из печенья с предсказанием, которое каждый раз покупает внучке, когда обедает с ней и женой во вьетнамском ресторане.

Чарльзу 66 лет, у него была лавка военного снаряжения, сейчас на пенсии. Что купит – пока не знает.

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Однако уже решил, что пожертвует деньги трем больницам – двум детским и одной для воинов.

К слову, необычную спасательную операцию пришлось провести пожарным в США. Помощи нуждался енот. Он залез на крышу здания, оттуда на провода, в которых запутался и застрял.

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