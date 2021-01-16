В США готовятся к протестам во время инаугурации Байдена

В американском ФБР отмечают, что во время инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена очень высокая угроза массовых беспорядков. Спецслужбы фиксируют огромное количество призывов к протестам в соцсетях.

В частности звучат и предложения выйти на уличные акции с оружием. Поэтому все потенциально опасные лица проверяют.

В Министерстве обороны США уже согласовали предоставить до 25 тыс. военных для обеспечения порядка во время инаугурации Байдена 20 января. Армейцы отправлены из всех штатов и будут размещены вокруг Вашингтона для защиты столицы.

Кроме того, проведение мероприятий в центре Вашингтона ограничила платформа Facebook.