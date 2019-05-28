В США хотят запретить технологию распознавания лиц

В Америке начинают отказываться от системы распознавания лиц. В Сан-Франциско уже запретили ее использование государственным агентствам и полиции.

Инициаторы считают, что это может нарушать права и свободы американцев. Государственные структуры могут злоупотреблять слежкой.

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Технология новая, она часто ошибается, невинных людей выдают за преступников. По результатам одного из экспериментов, технология не правильно распознала 28 членов Конгресса, но чаще всего ошибается программа с распознаванием женщин и темнокожих.

К слову, следы разрушений оставила серия торнадо в американских штатах Канзас и Оклахома.

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