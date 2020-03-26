В США люди получат разовые выплаты от государства из-за коронавируса — кто и сколько

Абсолютное большинство американцев примерно 90% — получат единовременные выплаты, это, в частности, и предусматривает исторический пакет помощи экономике.

Чек или прямой депозит в 1200 долларов получат американцы, которые заработали в прошлом году не более 75 тыс. Эту информацию берут из налоговых деклараций. Пособие на ребенка еще 500 долларов. С каждой заработанной сотней долларов более 75 тыс. сумма помощи будет уменьшаться. Если человек заработал более 99 тыс. долларов в прошлом году, она не получит помощи.

Также будут увеличены выплаты по безработице. За прошедшую неделю рекордное количество американцев, более 3 млн человек подали на пособие по безработице.

Законодатели говорят, хотят снять хоть немного финансового бремени с американцев в эти непростые времена.

Факты ICTV ранее писали о том, что в США зафиксировали рекордную безработицу из-за коронавируса.

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