В США родился ребенок с антителами к Covid-19 после вакцинации матери

В США родился первый в мире ребенок с антителами против коронавируса. Защиту малыш получил от матери. Женщину вакцинировали препаратом Moderna за три недели до родов. Всего в Штатах полностью привиты почти 40 млн человек — каждый четвертый взрослый. Еще 30 млн получили пока первую дозу.

От Флориды и до Аляски — ежедневно в Соединенных Штатах вакцинируют почти 2,5 млн человек. 21% взрослых получили хотя бы одну дозу. Приоритетные группы ежедневно расширяются. К первому мая здесь, в Вашингтоне, как и, по плану, по всей Америке, обещают открыть доступ к вакцине всем взрослым, независимо от профессии или состояния здоровья.

Сейчас в действии — три вакцины — Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Нередко во время записи на укол есть возможность выбрать. Но в основном американцы, по совету врачей, соглашаются на вакцину, которая доступна им быстрее. В одном из центров в Филадельфии прививки можно получить без записи. Здесь колют только вакцину от Johnson & Johnson. Она показала меньшую эффективность, но для защиты нужна только одна доза.

Не снижаются очереди и на похожих пунктах вакцинации во Флориде. Здесь к иммунизации населения подключили военных. У солдат все проходит четко. За один день здесь вакцинируют до 5 тыс. человек.

Вакцинироваться торопяться много флоридцев. Ведь пляжи и улицы курортных городов — уже переполнены туристами. Полиция Майами Бич накануне задержала более сотни студентов на весенних каникулах, которые отказывались соблюдать протоколы безопасности. Не намного лучше ситуация была и на фестивале байкеров в Дайтона Бич.

Для коллективного иммунитета нужно, чтобы антитела были по крайней мере в 70% населения. Если снять ограничения сейчас — страну ждет четвертая волна пандемии. В частности об этом президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис будут говорить в течение своего турне по стране. Еще одна цель — убедить вакцинироваться тех, кто этого делать не хочет. В этом президент полагается на помощь местных лидеров общественного мнения.

На прошлой неделе президент Байден, в своем первом телевизионном обращении к американцам, попросил каждого вакцинироваться и сделать свой вклад в победу над Covid-19. Чтобы уже 4 июля страна смогла отметить День независимости и от вируса.

Сколько украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19?

Результаты опроса, проведенного с 5 по 9 марта, свидетельствуют, что более половины (51,5%) украинцев не намерены делать прививки от Covid-19.

12% намерены сделать ее в ближайшем будущем (или уже сделали такую ​​прививку).

16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать только тогда, когда это будет нужно по формальным требованиям (например, для поездки за границу), 10% еще не определились, — отметили в социологической службе.

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