В США назвали главную цель массированных ударов РФ по Украине! | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— Враг более 1 600 раз обстрелял Донецкую область.
— Трое медиков пострадали в результате обстрела херсонской больницы.
— Атака на Харьков 23.01.2024: известно уже о 10 погибших.
— Атака на Киев 23.01.2024: последствия вчерашней атаки.
— Массированные атаки России по украинским городам — это попытка Москвы подорвать боевой дух украинцев — Кирби.
— Реакция власти относительно давления силовиков на украинский бизнес: правоохранительные органы три месяца будут проводить проверки.
— Общественный совет, который должен поддерживать предпринимателей, создадут уже сегодня.
— Как пережить потерю: в Ужгороде психолог бесплатно учит всех желающих, как справиться с горем.
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