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Факты / Видео / Мир

В США опора ЛЭП упала на авто с людьми – видео зафиксировала уличная камера

Уникальное видео сняла дорожная камера наблюдения в США.

В городке Таквили на северо-западе страны во время непогоды опора линии электропередачи обвалилась прямо на машину.

К счастью, обошлось без жертв. Водитель и его жена отделались легкими ранениями.

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Однако, через ток и оборванные провода, они довольно долго не выходили из машины.

Спасатели смогли начать операцию только тогда, когда электричество на линии выключили и приближаться к машине было безопасно.

К слову, сильные ливни в Бразилии – 11 погибших, затопило завод Mercedes.

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