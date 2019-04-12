В США опора ЛЭП упала на авто с людьми – видео зафиксировала уличная камера

Уникальное видео сняла дорожная камера наблюдения в США.

В городке Таквили на северо-западе страны во время непогоды опора линии электропередачи обвалилась прямо на машину.

К счастью, обошлось без жертв. Водитель и его жена отделались легкими ранениями.

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Однако, через ток и оборванные провода, они довольно долго не выходили из машины.

Спасатели смогли начать операцию только тогда, когда электричество на линии выключили и приближаться к машине было безопасно.

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