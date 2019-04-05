В США презентовали летающий костюм, напечатанный на ЗD-принтере

Летучий костюм, напечатанный на ЗD принтере представили в США.

Он позволяет человеку свободно взлетать и мягко опускаться. Имеет 5 турбореактивных двигателей, которые могут работать на разном топливе.

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Сделан из нейлона и алюминия и развивает скорость 52 км/ч.

Это разработка британской компании Gravity Industry, которая создает летающие костюмы.

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