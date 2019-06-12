В США предлагают поставлять Украине ракеты класса “земля-воздух”

Американский конгресс рекомендует разблокировать продажу Украине ракет класса земля-воздух.

Двое конгрессменов – демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол хотят внести поправки в закон о финансировании Пентагона.

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Кроме отмены запрета на поставки Киеву переносных зенитно-ракетных комплексов, изменения предусматривают увеличение военной помощи Украине.

Эксперты убеждены – поправку должны принять без проблем и чтобы она вступила в силу, ее должны поддержать ряд американских ведомств, и в частности, Минобороны.

Напомним, Россия может выйти из договора с США о наступательное вооружение.

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