В США начался процесс передачи власти Байдену — что об этом нужно знать

В США начался процесс передачи власти новобрачных президенту Джо Байдена. Действующий глава Америки Дональд Трамп дал распоряжение Администрации общих служб, которая занимается вопросами смены президента, выполнить протоколы.

Этот шаг позволит Байдена официально назначать в администрации, получать информацию от силовых ведомств и участвовать в брифингах по вопросам национальной обороны.

Также команда нового президента получит почти $ 7 млн ​​из бюджета, которые покроют расходы транзитного периода.

Старт официальном перехода дала руководительница Генеральной администрации США, учреждения, которая занимается обеспечением деятельности американского правительства.

Через несколько минут после того, как информация появилась в прессе, о своем согласии на начало перехода написал в Twitter Трамп.

Новый глава Госдепа

На должность государственного секретаря Джо Байден номинирует своего давнего советника Энтони Блинкена. Его дедушка эмигрировал в США из Украины.

При администрации Обамы, Блинкен был заместителем госсекретаря, а еще раньше советником по нацбезопасности.

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Блинкен неоднократно посещал Украину, выступал за предоставление оружия для противодействия российской агрессии.

— Сильная американская поддержка Украины в борьбе против кремлевской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма, и конечно решительно поощрения внутренних реформ в Украине. Вот мои ожидания, — рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст.

Энтони Блинкен — убежденный сторонник НАТО и других международных альянсов и учреждений. От нового госсекретаря ожидают восстановления поврежденных отношений и роли США как глобального лидера.

Специальным представителем президента по вопросам климата станет бывший госсекретарь США Джон Керри.

На должность посла США в ООН Байден планирует номинировать дипломатка с 35-летним стажем Линду Томас-Гринфилд.

А на должность министра финансов, по сообщению прессы, бывшую руководительницу федерального резерва Джанет Йеллен.

Выборы в США

3 ноября в США прошли президентские выборы. Подсчет голосов во всех штатах уже закончился. По итогам голосования победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден.

Прогнозируется, что Джо Байден победит Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США.