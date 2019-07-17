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В США разработали персональный суперлегкий электровертолет Hexa

На работу – на собственном вертолете. Хорошая мысль, особенно для киевских пробок. И не далекое будущее, считают американские конструкторы. Они разработали прототип персонального электрического вертолета. Чтобы им управлять – не нужно будет даже лицензий. Если конечно даст разрешение федеральное авиационное агентство США.

В американском городе Остине в штате Техас уже разработали вполне реалистичный прототип такого вида личного транспорта. Компания Лифт Эйркрафт назвала свою новинку Hexa. Авторы проекта утверждают, что для пользования таким аппаратом, оснащенным автопилотом, не нужно будет никаких лицензий – лишь краткое тренировки.

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Электрическая летательная машина с вертикальными взлетом и посадкой внешне похожа на дрона. Оборудована 18 электрическими пропеллерами, конфигурация которых, по словам инженеров, будет гарантировать безопасность. Теперь слово за федеральным авиационным агентством США, которое должно дать разрешение на использование новинки.

Первые коммерческие перевозки на таких дрона в компании планируют уже в конце этого года в 25 городах Соединенных Штатов. 15-минутная поездка будет стоить 250 долларов.

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