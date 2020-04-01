В США от Covid-19 могут умереть 2 млн человек, Европа готовится к пику — прогнозы

В Европе и Америке короновирус достиг рекордных показателей. В частности, в Испании за последние сутки 864 смерти от коронавируса, а в Америке 912 – это больше всего с начала эпидемии. Во Франции также смертность возросла — 499 человек за сутки.

Всего в мире сейчас более 850 тыс. больных и 42 тыс. человек умерли. Подробнее о ситуации с пандемией в мире смотрите в сюжете Анны Боль.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в США из-за коронавируса усилили карантин.

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