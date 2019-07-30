В США уволенный сотрудник Walmart расстрелял людей в супермаркете

В американском супермаркете Walmart произошла перестрелка. Погибло два человека – работники магазина. Еще двое были ранены. Это сам стрелок и полицейский.

Читайте: В Фастове муж напал на жену с ножом и порезал ей горло

Их отвезли в местные больницы. Трагедия произошла в городе Саутхэвен, штат Миссисипи. Стрелял бывший работник супермаркета, которого в понедельник отстранили от работы. Ведь накануне он пригрозил ножом клиенту.

К слову, в Нигерии террористы атаковали людей на похоронах, 65 погибших.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.