Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

В столице поймали псевдоминера: кто он и что грозит

В столице поймали псевдо-минера. Накануне мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании помещения на Крещатике.

Информацию проверили, угроз на месте не нашли, а вот псевдо-минера – поймали. Мужчине – 26 лет – он из Одесской области и был пьян. И теперь за плохие шутки ему грозит шесть лет тюрьмы.

Читайте: Звонки о минировании: какое наказание и как изменили процедуру реагирования

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Звонки о “минировании”: какое наказание и как изменили процедуру реагирования
В Киеве 11 псевдоминерам сообщили о подозрении: какое будет наказание
Метро в Киеве возобновило работу после “минирований”
В Украине “заминировали” аэропорты и вокзалы Киева, Львова и Одессы
В центре Киеве два автомобиля провалились под асфальт
337 “заминирований” в Украине за сутки: кому выгодно и сколько стоит госбюджету
Метро Олимпийская открыли после проверки
В Сингапуре пассажирский самолет сопровождали истребители из-за “шутки” подростка

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка