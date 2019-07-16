В столице поймали псевдоминера: кто он и что грозит

В столице поймали псевдо-минера. Накануне мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании помещения на Крещатике.

Информацию проверили, угроз на месте не нашли, а вот псевдо-минера – поймали. Мужчине – 26 лет – он из Одесской области и был пьян. И теперь за плохие шутки ему грозит шесть лет тюрьмы.

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