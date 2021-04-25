В мире сделали более миллиарда прививок от коронавируса: какая страна в лидерах
По данным издания Forbes, которое имеет личную тренинг систему, в мире сделали уже более миллиарда вакцинаций от коронавируса.
Массовая иммунизация на планете стартовала 5 месяцев назад. Первые прививки начались в Великобритании. На США приходится почти четверть из всех мировых вакцинаций. За последнюю неделю там делали почти 3 млн инъекций в день.
Впрочем наибольшее количество своего населения смог привить Израиль — почти 60% уже получили две дозы вакцины. Пытается догнать темпы иммунизации Венгрия. Там привили почти 40% населения.
Также ошибки во время прививок допустили во Франции. Там в городе Эперне более 140 человек вместо вакцины от коронавируса Pfizer получили физический раствор.
2021-04-25
Теги: Вакцинация, Коронавирус Covid-19