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Факты / Видео / Украина

В Светловодске снова прорвало магистральную сеть – без тепла сотни домов

Опять проблемы с отоплением в 45-тысячном Светловодске Кировоградской области.

В ночь на воскресенье из-за масштабного порыва на магистральной сети снова остановилась третья котельная. Без тепла более сотни домов, 7 садов и четыре школы.

Читайте: Дети на каникулах, в домах грибок: почему Светловодск до сих пор без тепла

В обычном режиме работают только пять школ города. В остальных – учатся только выпускники – 9 и 11 классы.

Чиновники не исключают, что из-за проблем с отоплением ученикам придется учиться в две смены.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Светловодск продолжает замерзать.

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