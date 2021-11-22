Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир / Мировые новости

В лагере мигрантов на польско-белорусской границе произошла вспышка Covid-19

Юля Захарченко редактор ленты

Вспышка коронавируса произошла в лагере мигрантов, которых режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко согнал к польской границе.

Белорусские власти сообщили, что с тяжелой формой болезни в больницу попали около сотни человек. Все Covid-больные из логистического центра Брузги, где их разместили, чтобы не мерзли на морозе.

Ситуация на границе Беларуси и Польши остается неспокойной. Периодически мигранты пытаются прорваться на территорию Польши.

Москва должна давить на Беларусь из-за миграционного кризиса, заявило министерство иностранных дел Франции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил накануне Эстонию, Латвию и Литву, где обсудил с коллегами кризисы, с которыми столкнулась Европа.

Первым он называет политический кризис. Речь идет о гибридной войне, которую, по его словам, с помощью мигрантов начал самопровозглашенный президент Лукашенко.

Матеуш Моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: Getty Images

Второй серьезный кризис – газово-энергетический. Он создан искусственно, подчеркнул Моравецкий. Третий – напрямую касается и нашей страны.

— В-третьих, ясно видим, и об этом сообщают информационные агентства всего мира, рост военной активности России в этой части Европы, и, в частности, вокруг Украины, — отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Читайте
Польша может закрыть границу с Беларусью - Моравецкий

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Латвийский премьер предложил репатриировать нелегалов на родину
Латвийский премьер предложил репатриировать нелегалов на родину
Протесты антивакцинаторов в Европе: пятеро правоохранителей получили ранения
Протесты антивакцинаторов в Европе: пятеро правоохранителей получили ранения
Через польскую границу снова пыталась прорваться группа из около 100 мигрантов – пограничники
Через польскую границу снова пыталась прорваться группа из около 100 мигрантов – пограничники
Евросоюз хочет утвердить собственную оборонную стратегию на фоне угроз со стороны РФ: о чем она
Евросоюз хочет утвердить собственную оборонную стратегию на фоне угроз со стороны РФ: о чем она
Украинские силовики тренируются противостоять нашествию мигрантов на границе с Беларусью
Украинские силовики тренируются противостоять нашествию мигрантов на границе с Беларусью
Польша может закрыть границу с Беларусью — Моравецкий
Польша может закрыть границу с Беларусью — Моравецкий
Перестало биться сердце: в Польше погиб 41-летний украинец
Перестало биться сердце: в Польше погиб 41-летний украинец
Мигранты штурмовали польскую границу сразу в нескольких местах
Мигранты штурмовали польскую границу сразу в нескольких местах
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка