В лагере мигрантов на польско-белорусской границе произошла вспышка Covid-19

Вспышка коронавируса произошла в лагере мигрантов, которых режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко согнал к польской границе.

Белорусские власти сообщили, что с тяжелой формой болезни в больницу попали около сотни человек. Все Covid-больные из логистического центра Брузги, где их разместили, чтобы не мерзли на морозе.

Ситуация на границе Беларуси и Польши остается неспокойной. Периодически мигранты пытаются прорваться на территорию Польши.

Москва должна давить на Беларусь из-за миграционного кризиса, заявило министерство иностранных дел Франции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил накануне Эстонию, Латвию и Литву, где обсудил с коллегами кризисы, с которыми столкнулась Европа.

Первым он называет политический кризис. Речь идет о гибридной войне, которую, по его словам, с помощью мигрантов начал самопровозглашенный президент Лукашенко.

Второй серьезный кризис – газово-энергетический. Он создан искусственно, подчеркнул Моравецкий. Третий – напрямую касается и нашей страны.

— В-третьих, ясно видим, и об этом сообщают информационные агентства всего мира, рост военной активности России в этой части Европы, и, в частности, вокруг Украины, — отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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