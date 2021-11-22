В лагере мигрантов на польско-белорусской границе произошла вспышка Covid-19
Вспышка коронавируса произошла в лагере мигрантов, которых режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко согнал к польской границе.
Белорусские власти сообщили, что с тяжелой формой болезни в больницу попали около сотни человек. Все Covid-больные из логистического центра Брузги, где их разместили, чтобы не мерзли на морозе.
Ситуация на границе Беларуси и Польши остается неспокойной. Периодически мигранты пытаются прорваться на территорию Польши.
Москва должна давить на Беларусь из-за миграционного кризиса, заявило министерство иностранных дел Франции. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил накануне Эстонию, Латвию и Литву, где обсудил с коллегами кризисы, с которыми столкнулась Европа.
Первым он называет политический кризис. Речь идет о гибридной войне, которую, по его словам, с помощью мигрантов начал самопровозглашенный президент Лукашенко.
Второй серьезный кризис – газово-энергетический. Он создан искусственно, подчеркнул Моравецкий. Третий – напрямую касается и нашей страны.
— В-третьих, ясно видим, и об этом сообщают информационные агентства всего мира, рост военной активности России в этой части Европы, и, в частности, вокруг Украины, — отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.