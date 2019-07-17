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В трети детских лагерей Украины нарушены санитарные нормы – Госпродпотребслужба

Треть отечественных детских лагерей нарушают санитарные нормы – сообщают в Госпродпотребслужбе. С начала лета провели 10 тыс. проверок. В каждом третьем заведении оздоровления и отдыха детей – нашли нарушения санитарных требований.

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В пищеблоках антисанитария, готовят из запрещенных продуктов, нарушают правила хранения продуктов и часто не имеют документов на них. Лидеры-нарушители – Херсонская, Черкасская и Житомирская области.

К слову, массовое отравление на базе отдыха Медик-2 в Одесской области: причина и состояние детей.

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