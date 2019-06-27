В Тростянце люди перекрыли дороги к спиртзаводу из-за зловония

Круглосуточное дежурство и перекрыты все дороги к местному спиртзаводу. Так в Тростянце люди пытаются остановить производство на предприятии. Жители уже два года, после возобновления работы завода, просто задыхаются от смрада, который возникает из-за брожения на так называемых полях фильтрации.

Бардов полей фильтрации – 40 га. С наступлением жары они разносят запах по всей округе. Во время производства на спиртзаводе в течение суток образуется 700 кубометров барды – это жидкие отходы спирта. Их по трубам сливают на поля, расположенные к северу от поселка.

Читайте: У водителей сдают нервы: когда закончится ремонт Южного моста в Киеве

Ежесуточно закачивают тонны органических остатков, которые гниют. 70 лет назад такая технология фильтрационных отстойников считалась для спиртзаводов нормальной, однако современные предприятия уже давно должны были перейти на современные технологии – это либо установление биогазовой установки, переработка отходов в специальных помещениях.

Руководство завода уверяет – не они причина всех бед, мол, на их поля и другие предприятия сбрасывают жидкие отходы. Уверены, что наоборот делают много полезного – за полтора года заплатили в бюджет более 5 млн грн, создают рабочие места.

Однако результаты лабораторных исследований – подтвердили вредность выбросов.

Поэтому в обладминистрации также требуют прекратить на два месяца работу завода. На предприятии уверяют – не могут остановиться даже на неделю.

К слову, на Харьковщине закрывают две школы: родители и ученики возмущены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.