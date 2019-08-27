В центре Черновцов обрушился дом с женщиной и детьми внутри

В центре Черновцов обвалилась стена жилого дома. В это время там находилась женщина с детьми.

Никто, к счастью, не пострадал. Люди успели вовремя выйти.

Из здания выпали два окна, посыпалась кирпичная стена. Предварительной причиной обвала называют слабый фундамент, который не выдержал работ по гидроизоляции дома.

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