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Факты / Видео / Украина

В центре Киева на глазах разрушается римо-католический костел Святого Николая

В центре Киева на глазах разрушается римо-католический костел Святого Николая.

Лепнина отваливается, стены в трещинах – а это одна из визитных карточек Киева. Там расположен и Дом органной музыки. Это единственное в Киеве сакральное здание в неоготическом стиле.

Недавно сооружению исполнилось 110 лет. Изменилось ли хоть что-то к лучшему – выясняла Екатерина Рудешко.

К слову, Факты ICTV рассказывали про самые величественные костелы Украины.

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