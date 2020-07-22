В центре Киева взорвался автомобиль

В Киеве напротив национального дворца искусств Украина взорвался автомобиль. Полиция и пожарные уже выехали на место происшествия.

На данный момент, данных о пострадавших и владельце автомобиля нет. Также пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва автомобиля. Продолжаются следственные действия.

Кроме того, в Харькове полиция сообщила, что проверяет информацию о захвате заложников. На место выехало руководство Киевского райотдела полиции и оперативники.

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