В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы — 14 погибших
Страшная авария произошла на западе Турции. Перевернулся пассажирский автобус. Погибли четырнадцать человек, одиннадцать из них — на месте происшествия.
Инцидент произошел в провинции Балыкесир.
По предварительным данным — водитель потерял управление. Правоохранители начали расследование причин аварии.
Пожары в Турции
Почти неделю не утихают лесные пожары в Турции. Сейчас в стране насчитали более 150 очагов возгорания.
Некоторые пожары локализовали, но из-за сильной жары угроза не проходит. Огонь уничтожил жилые дома, есть погибшие.
2021-08-08