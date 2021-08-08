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Маргарита Верещагіна |

В Турции пассажирский автобус вылетел с трассы — 14 погибших

Страшная авария произошла на западе Турции. Перевернулся пассажирский автобус. Погибли четырнадцать человек, одиннадцать из них — на месте происшествия.

Инцидент произошел в провинции Балыкесир.

По предварительным данным — водитель потерял управление. Правоохранители начали расследование причин аварии.

Пожары в Турции

Почти неделю не утихают лесные пожары в Турции. Сейчас в стране насчитали более 150 очагов возгорания.

Некоторые пожары локализовали, но из-за сильной жары угроза не проходит. Огонь уничтожил жилые дома, есть погибшие.

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