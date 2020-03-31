В тюрьму за заражение коронавирусом! Как в «ДНР» противостоят Covid-19

Подхватил коронавирус — садись в тюрьму. В оккупированном Донецке решили напугать китайскую болезнь тюрьмой и подвалами.

Так называемые депутаты так называемого парламента псевдореспублики собрались в захваченном боевиками здании Донецкой областной администрации и стали принимать псевдозаконы, по которым жителей Донецка и оккупированной части области будут наказывать штрафами и тюрьмой, если они вдруг кого-то заразят коронавирусом.

Подробности в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на оккупированной Луганщине от пневмонии умерли 9 человек.

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