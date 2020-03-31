В тюрьму за заражение коронавирусом! Как в «ДНР» противостоят Covid-19
Подхватил коронавирус — садись в тюрьму. В оккупированном Донецке решили напугать китайскую болезнь тюрьмой и подвалами.
Так называемые депутаты так называемого парламента псевдореспублики собрались в захваченном боевиками здании Донецкой областной администрации и стали принимать псевдозаконы, по которым жителей Донецка и оккупированной части области будут наказывать штрафами и тюрьмой, если они вдруг кого-то заразят коронавирусом.
Подробности в сюжете Владимира Михайлова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на оккупированной Луганщине от пневмонии умерли 9 человек.
2020-03-31
Теги: ДНР, Карантин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.