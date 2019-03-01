В Венесуэле люди массово ищут еду на помойках

С центробанка Венесуэлы диктатор Николас Мадуро вывез 8 тонн золота.

Об этом заявляют оппозиционные депутаты. По их данным – слитки забрали, когда у банка не было постоянных охранников.

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Драгоценный металл Мадуро хочет продать за границу. Между тем, венесуэльцы голодают. В городах, и в частности в столице – Каракасе, все чаще можно увидеть людей, которые ищут еду на помойках.

И это не бездомные – многим не за что купить продукты. В стране инфляция – более 2,5 млн процентов.

К слову, из Центробанка Венесуэлы вывезли 8 тонн золота – СМИ.

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