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В Виннице начали дезинфицировать многоэтажки

В Виннице взялись за дезинфекцию многоэтажек. Двери, перила, лифты и почтовые ящики обрабатывают специальным раствором.

Все подъезды дважды в день дезинфицирует специальная служба. На обеззараживание тратят не более 15 минут.

Работают в паре: один рабочий распыляет раствор, другой сразу протирает ручки входных дверей, кнопки подъемников и выключатели.

Всего в Виннице более полутора тысяч многоэтажек, их дезинфицируют за деньги из городского бюджета. Уверяют: хоть домов много, раствора хватает.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Радомышле дезинфицировали церковь, в которую ходила умершая от коронавируса.

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