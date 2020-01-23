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Факты / Видео / Украина / Общество

В Виннице уничтожают хоккейное будущее страны – закрывается последняя ледовая арена

В Виннице уничтожают хоккейное будущее страны – этот город когда-то давал спорту чемпионов ледовых арен, а теперь воспитанникам клюшки и шайбы придется искать место для занятий – в городе не останется ни одной арены, а было целых три.

Сейчас еще действует единственная частная, но владельцы готовятся к переезду. Они предлагали местным властям выкупить площадку, однако у чиновников денег нет.

В то же время, родители спортсменов пишут петиции и призывают уберечь ледовую арену для детей. Подробности в сюжете Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Путин упал перед зрителями хоккейного матча.

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