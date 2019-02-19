В воду вытекло дизельное топливо. Почему на одесском пляже до сих пор стоит полузатопленный буксир

Дельфин – один из центральных пляжей Одессы. Здесь уже 3 месяца стоит полузатопленный буксир Параллель. В прошлом году, в конце ноября, судно тянуло баржу, но попало в шторм. Волнами буксир прибило к пляжу, а вот баржу унесло в Черноморск. Экипажи спасли.

Но на барже обнаружили рекордное количество контрабандных сигарет – на 1 млн долларов. И баржа, и контрабандный товар до сих пор арестованы. Сигареты утилизируют. А вот буксир стал пляжной изюминкой, однако – опасной.

Буксир буквально разваливается на глазах. Кроме этого, в воду вытекло дизельное топливо, создало масляную пленку, однако со временем волны и ветер отнесли ее в море. Впрочем, экологическая угроза остается и в дальнейшем, ведь неизвестно, сколько дизеля еще осталось в корабле.

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Буксир загородили, однако шторм ограждение снес. Эксперты утверждают, судно нужно оттянуть подальше от людей, чтобы не случилось беды.

Однако транспортировать его не так уж просто. Поднятие судна – процедура не из дешевых. К тому же, оно имеет владельца, и ни одно ведомство без решения суда не может трогать буксир, убеждают в СБУ.

Пока владелец игнорирует обязательства следователя. Если он так и не уберет баркас, судьбу судна решит суд. А между тем, до начала курортного сезона остаются считанные месяцы.

К слову, соблюдение технологии – лишнее: ямочный ремонт по-украински.

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