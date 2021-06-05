В ВОЗ назвали цифру: сколько людей нужно вакцинировать, чтобы сдержать Covid-19

В Соединенных Штатах считают реальным к своему Дню независимости, который отмечается 4 июля привить 70% населения. В то же время во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что вакцин на ближайшие месяцы на все страны может не хватить — их не успевают производить.

Вашингтон начинает отправлять миру 80 млн доз. Сейчас вакцину отправили в Южную Корею. Чтобы обуздать пандемию в мире нужно до конца сентября вакцинировать не менее 250 млн человек. А это чуть больше трети населения планеты.

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Но программа по обеспечению бесплатными вакцинами COVAX находится под угрозой срыва из-за нехватки вакцин, именно в рамках этого механизма Украина тоже получает препараты для иммунизации.

Выполнить план будет почти невозможно. Ведь в июне и июле Украина не получит достаточного количества препарата. Поэтому делать прививки так быстро, как хотелось бы, пока нет возможности. А от этого зависит сколько жизней можно будет спасти.

Соединенные Штаты активно вакцинируют население. Однако на прошлой неделе зафиксировали увеличение госпитализаций детей из-за осложнений от коронавируса.

Почти треть малышей попали в отделение интенсивной терапии. Врачи связывают это с увеличением числа более заразных вариантов болезни. Поэтому активно начнут вакцинировать подростков.

В Британии также разрешили делать прививки детям от 12 лет вакциной Pfizer. В Нидерландах людям, которые уже переболели Covid-19, вводить одну дозу вакцины. Ведь новые исследования показывают, что в течение полугода этого будет достаточно для иммунной системы.

Китай одобрил вакцину Sinovac для детей от 3 лет

В Китае одобрили вакцину против коронавируса Sinovac для экстренного использования для детей в возрасте от трех лет и подростков до 17 лет.

Об этом сообщил глава Sinovac Biotech Инь Вэйдун. По его словам, дети имеют более низкий приоритет для иммунизации от Covid-19 по сравнению с людьми пожилого возраста, у которых более высокая вероятность осложнений после заболевания.

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